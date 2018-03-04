Буря в США сломала 227-летнее дерево Джорджа Вашингтона

4 марта, Вашингтон. /БЕЛТА-ТАСС/. Сильнейший ветер во время обрушившейся в конце недели на северо-восток США бури сломал тсугу канадскую, посаженную 227 лет назад основателем и первым президентом страны Джорджем Вашингтоном. Об этом сообщается на официальной странице в Facebook поместья Вашингтона Маунт-Вернон (штат Вирджиния), где и росло хвойное дерево.

"Сильный ветер сломал 227-летнюю тсугу канадскую и вирджинский кедр, который на протяжении многих лет оберегал могилу Вашингтона", - говорится на странице поместья, которое сейчас стало одним из главных исторических мест страны, там разбит целый музейный комплекс.

Жертвами бури на северо-востоке Соединенных Штатов стали 8 человек. Все они погибли из-за упавших деревьев. По последним оценкам телеканала ABC, без электроэнергии остались примерно 2 млн потребителей в 13 штатах. В их числе Нью-Йорк, Вирджиния, Мэриленд, Массачусетс и Пенсильвания. Коммунальные службы уже вторые сутки работают в экстренном режиме, чтобы восстановить подачу энергии. Сейчас ветер на восточном побережье США стихает, буря уходит в сторону Атлантики.-0-