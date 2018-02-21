Бык атаковал матадора в Колумбии, но тот выжил несмотря на серьезные травмы

Во время традиционной корриды в Боготе (столица Колумбии) разъяренное животное вышло из-под контроля и атаковало матадора. Мужчина чудом остался жив.
Бык несколько раз подбросил матадора и ранил его в спину. Подоспевшие коллеги отвлекли быка своими плащами. Хотя мужчина получил серьезные повреждения, он продолжил выступление. После окончания представления его доставили в больницу и сделали операцию.
Жизнь матадора вне опасности.
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