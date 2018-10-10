Бывшие пленники пещеры в Таиланде приехали на Юношеские Олимпийские игры по приглашению МОК

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывшие пленники затопленной пещеры в Таиланде приехали на каникулы в Южную Америку. Международный олимпийский комитет (МОК) пригласил команду юных футболистов посетить Юношеские Олимпийские игры, которые в эти дни проходят в Буэнос-Айресе, сообщает телеканал "МИР 24".

"Мы очень рады, что футбольная команда из Таиланда приняла наше приглашение. Ребята будут жить вместе со спортсменами в олимпийской деревне и смогут приобрести ценный опыт участия в соревнованиях столь высокого уровня", - сказал президент МОК Томас Бах.

Футболистов тайской команды принял у себя в резиденции президент Аргентины Маурисио Макри. Он выразил восхищение мужеством юных спортсменов.

Кроме того, юные игроки одной из самых популярных спортивных школ Аргентины "Ривер Плейт" провели матч против бывших пленников пещеры. Игра завершилась со счетом 3:3.

Об исчезновении 12 футболистов юношеской команды "Дикие вепри" в возрасте от 11 до 16 лет стало известно 23 июня 2018 года. Позднее выяснилось, что вместе со своим тренером ребята отправилась исследовать туристическую пещеру Кхао Луанг в Таиланде. В это время начался сильнейший ливень, который отрезал путь назад. Пропавших нашли лишь 2 июля. За спасением детей наблюдал весь мир. Эвакуация долго не начиналась, так как детей нужно было обучить плавать с аквалангами и подготовить к трудной подземной дороге на поверхность пещеры. В течение трех дней, с 8 по 10 июля, водолазам удалось вывести из пещеры пленников воды. При этом тайский боевой пловец Саман Кунан погиб, спасая детей. После освобождения из пещеры ребят ждала длительная реабилитация и только потом - долгожданная встреча с родными и друзьями.-0-