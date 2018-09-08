Бывший чемпион мира по боксу приговорен к десяти годам тюрьмы

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший обладатель временного чемпионского пояса в среднем весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO) грузинский спортсмен Автандил Хурцидзе приговорен к десяти годам тюрьмы, сообщает "Советский спорт".
Следствию удалось доказать вину грузинского спортсмена в насилии, вымогательстве, кражах, сбыте краденого и мошенничестве.
39-летний Хурцидзе был арестован летом 2017 года, за месяц до чемпионского боя с Билли Джо Сондерсом.-0-
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