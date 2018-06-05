5 мая, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Бывший премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков взят под стражу по делу о коррупции. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.

Первомайским районным судом Бишкека сегодня изменена мера пресечения бывшему премьер-министру Кыргызстана Сапару Исакову в виде содержания в СИЗО ГКНБ до конца срока следствия, говорится в сообщении.

Напомним, что 29 мая 2018 года в рамках расследуемого уголовного дела, ранее возбужденного по факту коррупции при модернизации ТЭЦ города Бишкека, бывшему премьер-министру Кыргызстана Сапару Исакову было предъявлено обвинение по статье "Коррупция" Уголовного кодекса республики и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Правительство Сапара Исакова было утверждено 26 августа 2017 года. Парламент Кыргызстана в апреле вынес вотум недоверия правительству Сапара Исакова по итогам его отчета за 2017 год.-0-