5 мая, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Бывший премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков взят под стражу по делу о коррупции. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.
Первомайским районным судом Бишкека сегодня изменена мера пресечения бывшему премьер-министру Кыргызстана Сапару Исакову в виде содержания в СИЗО ГКНБ до конца срока следствия, говорится в сообщении.
Напомним, что 29 мая 2018 года в рамках расследуемого уголовного дела, ранее возбужденного по факту коррупции при модернизации ТЭЦ города Бишкека, бывшему премьер-министру Кыргызстана Сапару Исакову было предъявлено обвинение по статье "Коррупция" Уголовного кодекса республики и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Правительство Сапара Исакова было утверждено 26 августа 2017 года. Парламент Кыргызстана в апреле вынес вотум недоверия правительству Сапара Исакова по итогам его отчета за 2017 год.-0-
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