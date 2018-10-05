Бывший президент Республики Корея приговорен к 15 годам тюрьмы

5 октября, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. Суд города Сеул приговорил бывшего президента Республики Корея Ли Мён Бака, обвиняемого в коррупции и злоупотреблении властью, к 15 годам тюрьмы и штрафу в 13 млрд корейских вон ($11,5 млн).
В апреле 2018 года прокуратура Республики Корея обвинила 76-летнего экс-президента во взяточничестве, присвоении средств, злоупотреблении властью и запросила для него 20 лет колонии.
Бывший президент не присутствовал на слушании в знак протеста против прямого телевещания со слушания.
Ли Мён Бак, находившийся у власти с 2008 по 2013 год, стал четвертым южнокорейским экс-президентом - фигурантом уголовного дела.-0-
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