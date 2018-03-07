Чад, Конго и Малайзия подали заявки на вступление в ОПЕК

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конго, Чад и Малайзия подали заявки на вступление в Организацию стран - экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление, которое сделал министр горнорудной промышленности и углеводородов Экваториальной Гвинеи Габриэль Мбега Обианга Лима.

"Страны Чад, Конго и Малайзия уже направили заявки, мы их рассматриваем", - сказал министр на полях конференции CERAWeek в Хьюстоне.

Он отметил, что такие африканские страны, как Конго, Чад, являются перспективными производителями. Они не занимаются производством уже сейчас, но они развиваются и в конечном счете могут достичь отметки в 3-4 тыс. баррелей нефти в день. Министр добавил, что новые члены организации помогут международному сообществу "увидеть новое лицо ОПЕК".

Конференция CERAWeek ежегодно проводится в феврале или марте и является важным событием мирового нефтяного и энергетического бизнеса. Организатор - Кембриджская консалтинговая ассоциация энергетиков IHS Cambridge Energy Research Associates (IHS CERA). В 2018 году конференция проходит с 5 по 9 марта в Хьюстоне (США). Тема нынешней конференции - "Переломный момент: стратегии будущего новой энергетики".-0-