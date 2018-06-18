Чат-бот Борис начал проводить экскурсии по Москве

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В российского столице заработал бесплатный чат-бот Борис, который проведет горожан и туристов по самым интересным и живописным улицам города, а по пути будет загадывать им загадки, сообщается на официальном сайте мэрии Москвы.

Чат-бот разработали специально к чемпионату мира по футболу-2018. Однако планируется, что он продолжит помогать горожанам и туристам и после завершения мундиаля.

"Бот работает на специальном сайте. Экскурсии доступны на русском, английском и испанском языках. Они будут особенно полезны тем, кто хочет самостоятельно погулять по городу, без туристической группы, но при этом узнать множество новых фактов о Москве и ее музеях", - рассказал генеральный директор "Мосгортура" Василий Овчинников.

Москвичам и гостям столицы предлагают на выбор 5 маршрутов: "Кропоткинская - Китай-город" от храма Христа Спасителя до палат бояр Романовых, "Кропоткинская - Лужники" от центральных улиц до главного стадиона ЧМ-2018, "Смоленская - Арбатская" по историческим местам, "Арбатская - Третьяковская" по дворянским местам до Третьяковской галереи, "Станция метро "Краснопресненская" - Сити" по живописным улицам столицы к деловому центру.

Длительность экскурсий составляет от 1,5 до 2,5 часа. Подробную информацию о маршрутах можно уточнить на сайте чат-бота. Для того, чтобы начать экскурсию, пользователю нужно выбрать интересующее направление и нажать на кнопку "Пройти маршрут". Робот Борис подскажет, как пройти до каждой из точек по пути, и прикрепит фотографии местности для удобства. Маршруты подготовлены профессиональными экскурсоводами, которые много лет организовывают познавательные прогулки по Москве.-0-