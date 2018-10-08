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Чем запомнилась Нобелевская неделя - 2018: все о лауреатах премии и их достижениях

В мире 08.10.2018 | 14:24
Фото AP
Фото AP

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нобелевская премия вот уже более 100 лет является едва ли не самой престижной наградой для ученых, литераторов и общественных деятелей, свидетельствующей о признании их заслуг перед человечеством. Хотя церемония вручения премий ежегодно проходит 10 декабря - в день смерти Альфреда Нобеля - по традиции имена лауреатов объявляются уже в октябре. Присуждение премий 2018 года завершилось сегодня. Значит, самое время разобраться, кто стал героями Нобелевской недели и с какими достижениями эти выдающиеся люди войдут в историю.

Нобелевская премия по медицине и физиологии - за лекарство от рака

"Врач не может ошибиться, он должен быть прав всегда. Ученые должны быть правы лишь временами: по возможности, в наиболее важных вопросах", - Джеймс Эллисон.

Лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины стали ученые из США и Японии Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзе за открытия в области терапии рака. Нобелевский комитет отметил, что исследователи, разработавшие методику лечения рака путем ингибирования отрицательной иммунной регуляции, стали основоположниками новых подходов в борьбе с этим заболеванием.

Обладателями Нобелевской премии по медицине стали ученые-онкологи из США и ЯпонииОбладателями Нобелевской премии по медицине стали ученые-онкологи из США и Японии
В своем завещании Альфред Нобель (1833-1896) поручил выбор лауреата премии по физиологии и медицине Каролинскому институту в Стокгольме, основанному в 1810 году и являющемуся ныне одним из ведущих образовательных и научных медицинских центров мира.

Джеймс Эллисон, профессор Техасского университета, и Тасуку Хондзе, профессор Киотского университета, независимо друг от друга изучали реакцию иммунной системы человека на опухоль. Им удалось установить, что раковые клетки вырабатывают особые белки-рецепторы, из-за которых иммунная система организма не воспринимает их как чужеродные. Таким образом, иммунитет человека не распознает опухоль и не пытается с ней бороться. Нынешние нобелевские лауреаты нашли способ запустить защитные механизмы организма, активировав заблокированные иммунные клетки.

Открытие Джеймса Эллисона и Тасуку Хондзе стало прорывом в сфере иммунотерапии онкологических заболеваний.

Нобелевская премия по физике - за "оптический пинцет" и сверхмощный лазер

"Мир становится лучше, когда мы просто делаем то, что умеем делать хорошо",- Донна Стрикленд.

Нобелевская премия по физике 2018 года была присуждена американцу Артуру Ашкину, французу Жерару Муру и ученому из Канады Донне Стрикленд за их революционные открытия в области лазерной физики.

"Сверхмалые объекты и сверхбыстрые процессы предстали благодаря этим открытиям в новом свете. Высокоточные инструменты открывают неисследованные наукой области и множество возможностей для применения в медицине и промышленности", - отметил Нобелевский комитет.

Лауреатами Нобелевской премии по физике стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна СтриклендЛауреатами Нобелевской премии по физике стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикленд
Премия присуждена за новаторские изобретения в области лазерной физики.

Ученый Артур Ашкин, удостоенный Нобелевской премии в возрасте 96 лет, всю жизнь посвятил оптике и лазерной физике. Работая над созданием световых ловушек, он изобрел оптический пинцет, позволяющий схватить и детально изучить мельчайшие живые клетки и даже атомы. Роль своеобразных щипцов в этом случае выполняют лазерные лучи. Подобная технология позволяет рассмотреть, к примеру, молекулы белка с такой точностью, которую не в состоянии обеспечить ни один оптический микроскоп.

Открытие Донны Стрикленд и Жерара Муру нашло широкое применение в микрохирургии глаза и лазерной терапии рака. Технология, получившая название "усиление чипированных импульсов" (CPA), была разработана учеными еще в 1985 году. Она позволяет усиливать мощность лазерного луча, чтобы с его помощью проделывать сверхточные манипуляции: осуществлять микроскопические разрезы или сверлить отверстия в любых материалах.

Идея создания фемтосекундного лазера возникла у Донны Стрикленд, когда она занималась в докторантуре Рочестерского университета (США) под руководством профессора Жерара Муру. Донна Стрикленд стала третьей в истории женщиной, удостоившейся Нобелевской премии по физике наряду с Марией Кюри и Марией Гепперт-Майер.

Нобелевская премия по химии - за направленную эволюцию белков

"Безусловно, природа - величайший химик всех времен", - Фрэнсис Арнольд.

Нобелевскую премию по химии разделили трое ученых: половину вознаграждения получила американка Фрэнсис Арнольд, а оставшаяся часть была присуждена ее соотечественнику Джорджу Смиту и британцу Грегори Винтеру.

Фрэнсис Арнольд, профессор химической инженерии, биоинженерии и биохимии в Калифорнийском технологическом институте в Пасадене (Калифорния), член Национальной академии наук США удостоилась Нобелевской премии за исследования в области направленной эволюции ферментов. Сделанное ей открытие позволяет в лабораторных условиях путем внесения в структуру гена случайных мутаций создавать белки-ферменты с определенными свойствами, необходимыми для решения конкретных задач. Сегодня этот метод используется, к примеру, для получения биотоплива, а также при разработке лекарственных препаратов.

Доктор Дордж Смит из Университета штата Миссури и профессор Грегори Винтер, один из ведущих специалистов в области белковой инженерии, разработали технологию фагового отображения пептидов и антител. Джордж Смит создал инновационный метод, позволяющий вычислить ген, который содержит информацию о структуре конкретного белка, с помощью бактериофагов - вирусов, поражающих бактерии. Для этого нужно "встроить" выбранный ген в геном вируса и проследить, как себя поведет бактериофаг. Грегори Винтер предложил использовать этот метод для направленной эволюции антител - отбора нужных генов и создания белков с заданными свойствами. Данное открытие имело колоссальное значение для современной фармацевтики.

Нобелевская премия по литературе: кому и за что, узнаем в октябре 2019 года

Имя нынешнего обладателя Нобелевской премии по литературе останется загадкой до 2019 года: присуждение премии было отложено, так что в следующем году будет объявлено сразу два лауреата. Соответствующее решение было принято в мае 2018 года членами Шведской академии, которая по традиции определяет достойнейшего среди претендентов на престижную литературную награду.

Причиной такого шага стал громкий скандал, связанный, в частности, с утечкой секретной информации в Шведской академии. В ходе расследования выяснилось, что некоторые члены Нобелевского комитета по литературе разглашали имена лауреатов премии до их официального объявления. Огласка инцидента нанесла серьезный ущерб как репутации учреждения, так и престижу Нобелевской премии. В связи с этим от членства в Шведской академии отказались литераторы Клас Эстергрен, Челль Эспмарк, Петер Энглунд, Катарина Фростенсон, Лотта Лотасс, секретарь Сара Даниус и переводчик Сара Стридсберг. Из-за добровольной отставки целого ряда академиков в этом году в Нобелевском комитете по литературе не набрался кворум, необходимый для присуждения премии.

С исторической точки зрения данный случай не является исключительным: бывало, что вручение Нобелевской премии не могло состояться по различным причинам. К примеру, в годы Первой и Второй мировых войн награда зачастую не присуждалась: не находилось достойных кандидатов, поскольку претендентов выдвигалось меньше и выбор был затруднен.

Нобелевская премия мира - за борьбу с сексуальным насилием

"Женская сила - это то, что помогает мне двигаться вперед. Я понял, насколько сильны женщины, понял, что они могут сделать этот мир лучше, подарить надежду человечеству", - Денис Муквеге.

В этом году в числе претендентов на Нобелевскую премию мира называли таких известных политиков, как лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, хозяин Белого дома Дональд Трамп. Вопреки прогнозам журналистов, Нобелевская премия мира 2018 года была присуждена врачу Денису Муквеге из Демократической Республики Конго и правозащитнице из Ирака Наде Мурад.

Нобелевская премия мира присуждена хирургу Денису Муквеге и правозащитнице Наде МурадНобелевская премия мира присуждена хирургу Денису Муквеге и правозащитнице Наде Мурад
Престижная премия присуждена за их усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооруженных конфликтов.

Нобелевский комитет наградил их за "усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооруженных конфликтов". В заявлении также отмечено, что Денис Муквеге и Надя Мурад "мужественно боролись с военными преступлениями и добивались справедливости для их жертв".

24-летняя Надя Мурад была одной из тысяч езидских девушек, которые систематически подвергались насилию со стороны террористов из группировки "Исламское государство". Когда северную часть Ирака, где проживают езиды, захватили боевики, Надя Мурад вместе со своими племянницами и сестрами была продана в сексуальное рабство. Террористы удерживали ее в городе Мосуле, после неудачной попытки сбежать пленницу подвергли пыткам. В 2014 году девушке удалось покинуть Ирак и вместе с другими беженцами добраться до Германии, где она проживает сегодня.

Правозащитница является послом доброй воли управления ООН по наркотикам и преступности, лауреатом премии Андрея Сахарова "За свободу мысли". Американский журнал "Тайм" в 2016 году включил ее в список 100 самых влиятельных людей мира.

Денис Муквеге неоднократно выдвигался на Нобелевскую премию мира. Как врач-гинеколог значительную часть своей жизни он посвятил помощи жертвам сексуального насилия, пострадавшим во время вооруженных конфликтов в Конго. Он был удостоен премии ООН по правам человека, премии Улофа Пальме, степени почетного доктора Гарвардского университета и множества других наград.

В 2012 году Денис Муквеге выступил в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, призвав мировое сообщество бороться с массовыми изнасилованиями в Конго. После этого, в октябре 2012 года, на его дом было совершено нападение. За время своей деятельности правозащитник пережил шесть покушений на жизнь, однако постоянные угрозы не заставили его изменить призванию. Когда Денису Муквеге позвонили сообщить, что он стал Нобелевским лауреатом 2018 года, он оперировал в своей клинике.

Премия по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля

Обладателями премии по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля в 2018 году стали американские ученые Уильям Нордхаус и Пол Ромер.

Полноценным "нобелем" эту награду назвать нельзя: премия за достижения в области экономики была учреждена Банком Швеции в 1969 году. Хотя она не имеет отношения к наследию Альфреда Нобеля, премия вручается во время октябрьской Нобелевской недели и является самой престижной наградой по экономике.

Один из нынешних лауреатов - Уильям Нордхаус, профессор Йельского университета - известен благодаря своим исследованиям в области влияния экономических процессов на природу. Изучая модели расчета экономического благосостояния с учетом "природного капитала", Уильям Нордхаус описал влияние глобальных климатических изменений на макроэкономику, за что и был удостоен награды Нобелевского комитета.

Профессор Стэнфордского университета Пол Ромер - один из основоположников новой теории экономического роста - удостоился премии имени Альфреда Нобеля за изучение влияния технологических инноваций на рост экономики в глобальных масштабах.-0-

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наука, Нобелевская премия
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