Черный ящик обнаружен на месте крушения Ан-148

Один черный ящик обнаружен на месте крушения самолета Ан-148 в Московской области. Сообщают информационные агентства со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.
Также известно, что место проведения поисковых работ оцеплено Росгвардией и ГУВД по Московской области. Для работ в ночное время суток устанавливаются дополнительные осветительные башни.
Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", на борту которого находился 71 человек, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ.-0-
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