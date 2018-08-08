Четверо альпинистов погибли в горах в Кабардино-Балкарии

Инцидент случился между горой Дых-Тау и пиком Пушкина на леднике Межерги 8 августа.

Четверо альпинистов шли в связке и сорвались с высоты 4,5 тыс м. Все они погибли, а инструктор, который шел с ними, выжил. По предварительной информации, погибшие были сотрудниками правоохранительных органов. Тела погибших планируется доставить на допустимую для воздушной эвакуации высоту, а оттуда их эвакуирует авиация экстренных служб.