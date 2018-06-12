Четверо детей, взятых в заложники в Орландо, обнаружены мертвыми

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четверо детей, взятых в заложники 11 июня в американском городе Орландо (штат Флорида), а также сам захватчик обнаружены мертвыми, сообщают информагентства.
По данным полиции, возраст детей - от одного года до 11 лет.
Ранее сообщалось, что на западе Орландо мужчина открыл стрельбу, ранив одного полицейского, и забаррикадировался в квартире с четырьмя детьми. Прибывшие на место инцидента сотрудники полиции попытались вступить с ним переговоры. В итоге преступник покончил с собой.-0-
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