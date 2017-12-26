Четверо граждан ЕС задержаны в Нидерландах за подготовку к теракту

Голландская полиция задержала четырех мужчин в Роттердаме. Трое из них являются подданными Нидерландов, а один - Швеции. Все они, по сообщениям информагентств, подозреваются в террористической деятельности.

Пока информация о готовящемся нападении и его целях озвучена не была. Полиция действовала на опережение, чтобы исключить риск совершения преступления.

Информацию о причастности шведского подданного сообщили спецслужбы другого государства. Его арестовали сразу после прибытия в Нидерланды. Впоследствии полиция заключила под стражу еще троих местных жителей.