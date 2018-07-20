20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четверым подозреваемым в убийстве рэпера XXXTentacion предъявлены обвинения, сообщает ТАСС.
По имеющимся сведениям, группа молодых людей в возрасте от 20 до 22 лет обвиняется в убийстве с применением огнестрельного оружия и вооруженном ограблении. В настоящее время задержаны двое обвиняемых: Дедрик Уильямс и Майкл Боатрайт. Также установлены личности их соучастников, которыми оказались 20-летний Трэйвон Ньюсам и 22-летний Роберт Эллен. В данный момент местонахождение этих молодых людей неизвестно.
Американский рэпер Джасей Дуэйн Онфрой, известный под псевдонимом XXXTentacion, был убит 18 июня 2018 года в Майами (американский штат Флорида).-0-
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