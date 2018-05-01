Четыре альпиниста погибли от переохлаждения в Швейцарии

Четыре альпиниста погибли от переохлаждения в швейцарском кантоне Вале. Еще пятерых пострадавших поместили в больницы в тяжелом состоянии.
Это итальянские, французские и немецкие альпинисты – члены одной группы, которая состояла из 14 человек.
Когда их застиг снежный буран, альпинисты направились в приют "Виньетт", расположенный на высоте 3157 м. Но в определенный срок группа на место не прибыла. Администратор приюта сообщил об этом полиции и спасательным службам.
В результате спасательной операции удалось найти одного из погибших альпинистов. Остальные члены группы были доставлены в госпитали кантона Вале, Берна и Лозанны с диагнозом "переохлаждение". Трое из них умерли в больнице.
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