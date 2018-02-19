Четыре человека остаются в больнице после стрельбы возле храма в Кизляре

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После стрельбы возле православного храма в дагестанском Кизляре в больнице остаются четыре человека, в том числе две женщины в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача Дагестанского центра медицины катастроф Казанфара Курбанова.

"Состояние пострадавших без изменений, две женщины в тяжелом состоянии, они находятся в реанимации, полицейский и боец Росгвардии - в состоянии средней тяжести", - сказал Казанфар Курбанов. Врач также уточнил, что одной из женщин была проведена ампутация руки на уровне локтевого сустава.

Как сообщалось, 18 февраля в дагестанском Кизляре преступник открыл стрельбу по людям возле храма Георгия Победоносца. Погибли пять человек. Четверо были ранены, в том числе сотрудники полиции и Росгвардии. У всех пострадавших огнестрельные ранения. По одним данным, мужчина зашел в церковь, по другим, стрелял по выходившим людям. В основном это были женщины. Нападавший попытался скрыться, однако был ликвидирован полицейскими. Личность стрелка установлена, это местный житель 1995 года рождения. СК возбудил уголовное дело по статьям "Убийство с отягчающими обстоятельствами" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Расследование взял на личный контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Похороны погибших в результате стрельбы возле храма в Кизляре пройдут 20 февраля.-0-