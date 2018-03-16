16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека погибли и девять ранены в результате обрушения моста во Флориде (США). Такие данные предоставили СМИ власти американского штата.

Пешеходный мост обрушился в Майами: есть пострадавшие Мост находился в стадии строительства. Его планировали возвести в непосредственной близости от кампуса Международного университета Флориды. Под рухнувшей конструкции заметны кузова придавленных автомобилей.

Пешеходный мост весом 950 т рухнул рядом с кампусом Международного университета Флориды. Под бетонными плитами моста в момент обрушения оказалось не менее восьми автомобилей. По информации начальника пожарного управления округа Майами Дейда Дэйва Дауни, в результате крушения конструкции погибли четыре человека, девять с различными травмами госпитализированы.

Мост, который должен был связать общежития университета и учебные корпуса, находился в стадии строительства. На его возведение было потрачено $14 млн, конструкция должна была выдержать ураганы пятой категории и прослужить более ста лет.-0-