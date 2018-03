16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека погибли и девять ранены в результате обрушения моста во Флориде (США). Такие данные предоставили СМИ власти американского штата.

