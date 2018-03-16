16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека погибли и девять ранены в результате обрушения моста во Флориде (США). Такие данные предоставили СМИ власти американского штата.
Four service dogs are barking at a white Chevy. #fiubridge @MiamiHerald pic.twitter.com/yxraKVigBU— Monique O. Madan (@MoniqueOMadan) 15 марта 2018 г.
Пешеходный мост весом 950 т рухнул рядом с кампусом Международного университета Флориды. Под бетонными плитами моста в момент обрушения оказалось не менее восьми автомобилей. По информации начальника пожарного управления округа Майами Дейда Дэйва Дауни, в результате крушения конструкции погибли четыре человека, девять с различными травмами госпитализированы.
Мост, который должен был связать общежития университета и учебные корпуса, находился в стадии строительства. На его возведение было потрачено $14 млн, конструкция должна была выдержать ураганы пятой категории и прослужить более ста лет.-0-
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