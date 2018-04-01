Четыре человека погибли на Фиджи в результате тропического циклона "Джози"

На островах Фиджи прошел тропический циклон "Джози", вызвавший наводнение, сообщают информагентства.
В результате наводнения погибли четыре человека, еще один человек считается пропавшим без вести. Полиция занимается поисками пропавшего.
Тропический циклон также вызвал сильные ливни. Из-за непогоды на островах перекрыли около семидесяти дорог.
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