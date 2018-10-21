Четыре человека погибли в Подмосковье в результате столкновения двух автобусов

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два автобуса столкнулись в Дмитровском районе Московской области, четыре человека погибли, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.
"Сегодня около 17:40 мск на 18-м километре автодороги А-108 столкнулись микроавтобус и автобус. По предварительным данным, десять человек пострадали, еще четверо погибли", - сказал собеседник агентства.
Источник в правоохранительных органах сообщил также, что в маршрутном такси находились 14 пассажиров и водитель.
В пресс-службе ГИБДД отметили, что все погибшие и пострадавшие находились в микроавтобусе.
Администрации Дмитровского района области уточнила число пострадавших. По ее данным, травмы получили 13 человек. Пятерых доставили в Дмитровскую больницу. Еще восемь ожидают госпитализации.-0-
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