Четыре человека погибли в Подмосковье в результате столкновения двух автобусов

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два автобуса столкнулись в Дмитровском районе Московской области, четыре человека погибли, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

"Сегодня около 17:40 мск на 18-м километре автодороги А-108 столкнулись микроавтобус и автобус. По предварительным данным, десять человек пострадали, еще четверо погибли", - сказал собеседник агентства.

Источник в правоохранительных органах сообщил также, что в маршрутном такси находились 14 пассажиров и водитель.

В пресс-службе ГИБДД отметили, что все погибшие и пострадавшие находились в микроавтобусе.

Администрации Дмитровского района области уточнила число пострадавших. По ее данным, травмы получили 13 человек. Пятерых доставили в Дмитровскую больницу. Еще восемь ожидают госпитализации.-0-