Четыре человека погибли в результате проседания тротуара в китайском Дачжоу

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека погибли в результате внезапного проседания тротуара на одной из улиц в китайском городе Дачжоу, провинция Сычуань. Об этом сообщает CNN.
Люди в один миг провалились в огромную - диаметром 10 м - воронку, образовавшуюся на месте тротуара. Двоих пострадавших извлекли из ямы и доставили в больницу, где они скончались, несмотря на усилия врачей. Два тела обнаружены под завалами спустя два дня с момента аварии.
Более 40 пожарных были задействованы в спасательных работах. Причины происшествия до сих пор не выяснены, ведется следствие.
Провалы обычно образуются, когда кислотная дождевая вода растворяет известняк или другие породы под почвой. Из-за этого возникают большие пустоты, и почва проседает, не выдерживая вес того, что выше - будь то открытое поле, дорога или дом.-0-
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