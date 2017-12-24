Пять человек погибли в США при крушении самолета на аэродроме

Пять человек погибли в результате крушения двухмоторного самолета в аэропорту Бартоу, штат Флорида (США). Об этом сообщил ряд новостных агентств.
Воздушное судно потерпело крушение в конце взлетно-посадочной полосы. Как сообщается, аэродром города Бартоу располагается на месте бывшей базы ВВС США.
Horrible news this morning . A plane crashed at Bartow airport as it was trying to take off. @PolkFire told us at least four people are dead. @BN9 pic.twitter.com/xVQbLx6RXZ— Stephanie Claytor (@ClaytorReports) 24 декабря 2017 г.
Точные причины катастрофы установит комиссия Национального совета безопасности на транспорте и Федерального управления гражданской авиации США, однако можно предположить, что причиной стали плохая видимость и туман над ВПП.
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