Пять человек погибли в США при крушении самолета на аэродроме

Пять человек погибли в результате крушения двухмоторного самолета в аэропорту Бартоу, штат Флорида (США). Об этом сообщил ряд новостных агентств.

Воздушное судно потерпело крушение в конце взлетно-посадочной полосы. Как сообщается, аэродром города Бартоу располагается на месте бывшей базы ВВС США.

Horrible news this morning . A plane crashed at Bartow airport as it was trying to take off. @PolkFire told us at least four people are dead. @BN9 pic.twitter.com/xVQbLx6RXZ