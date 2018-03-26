Четыре человека задержаны по делу о пожаре в Кемерово

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека задержаны по уголовному делу о пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово, сообщают информагентства.
Среди задержанных и допрошенных арендатор помещения, где, предположительно, вспыхнул пожар. Также задержан руководитель управляющей компании, которая обслуживала торговый центр.-0-
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