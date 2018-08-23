Четыре землетрясения случились у побережья США

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вблизи побережья американского штата Орегон произошла серия подземных толчков. Магнитуда самого сильного - 6,2. Об этом собщает Геологическая служба США.
Первое землетрясение было зарегистрировано в 9.31 по местному времени. Эпицентр располагался в 294 км к западу от города Бандон. Очаг землетрясения залегал на глубине 12 км.
Спустя два часа произошло еще два подземных толчка магнитудой 3,5 и 3,2. А еще через два часа – толчок силой 2,8.
Информация о жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.-0-
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