Чиновников из Краснодарского края обвинили в халатности во время наводнения

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Апшеронском районе Краснодарского края возбуждено уголовное дело о халатности должных лиц администрации, повлекшей гибель граждан в результате природной стихии. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По версии следствия, "неустановленные в данный момент должностные лица районной администрации, обладая информацией о возможном возникновении ввиду погодных условий чрезвычайной ситуации в период с 24 по 26 октября на территории района, не предприняли исчерпывающих необходимых мер по организации и проведению мероприятий по защите населения. Чиновники не выполнили в полной мере возложенных на них обязанностей по своевременному и надлежащему оповещению жителей Хадыженского городского и Кабардинского сельского поселений о чрезвычайной ситуации природного характера и их эвакуации в безопасные районы".

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления и причастных к нему должностных лиц. Расследование уголовного дела продолжается.

В Краснодарском крае из-за сильных ливней, которые прошли 24 октября, оказалось подтоплено около 30 населенных пунктов, повреждены автодороги и железнодорожные пути. Существуют перебои с электро- и водоснабжением. Пострадали около 2,4 тыс. домовладений, в которых проживают более 5,3 тыс. человек. Как сообщает ТАСС, число пострадавших в результате проливных дождей в Краснодарском крае превысило 300 человек. Жертвами непогоды стали шесть человек, судьба двоих пока остается неизвестной. В регионе введен режим ЧС.-0-