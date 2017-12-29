Численность населения Земли 1 января достигнет 7,444 млрд человек

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Бюро переписи США выступили с прогнозом, согласно которому численность населения планеты Земля 1 января 2018 года достигнет 7 444 443 881 человек, сообщают информагентства.
В распространенном заявлении отмечается, что "по сравнению с 1 января текущего года жителей Земли станет на 78,5 млн человек больше". Прирост составит 1,07%.
Ожидается, что "в январе следующего года каждую секунду на свет будут появляться 4,3 ребенка, а умирать 1,8 человека".
В начале XI века на Земле обитали 310 млн человек, в 1900 году - 1,6 млрд человек. Шестимиллиардная отметка была пройдена в 1999 году. Цифры в 7 миллиардов население планеты достигло в 2011 году.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3553 BYN
|2.378 BYN
|2.375 BYN
|USD
|1.9727 BYN
|1.985 BYN
|2 BYN
|RUB
|3.4279 BYN
|3.4 BYN
|3.42 BYN