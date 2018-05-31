Число электромобилей в мире к 2030 году достигнет 125 млн

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), к 2030 году, по базовому сценарию, число электромобилей в мире может достичь 125 млн единиц. Об этом пишут СМИ.

При этом, как указывают эксперты МЭА, по оптимистичному сценарию, число электрокаров к 2030 году может возрасти и до 220 млн.

В 2017 году количество электромобилей в мире достигло 3,1 млн единиц, это на 54% больше, чем в 2016 году.

Мировым лидером по количеству проданных электрокаров является КНР. Согласно статистике МЭА, в 2017 году в Китае было продано около 580 тыс. электромобилей, что на 72% больше, чем в 2016 году. На втором месте находятся США - 280 тыс. проданных электрокаров в 2017 году (160 тыс. в 2016 году). В Европе лидером по доле рынка электромобилей является Норвегия - 39% всех проданных в стране авто. Далее идет Исландия - 12% общего объема продаж и Швеция - 6%.

В МЭА в то же время отмечают, что в ближайшие 20 лет электродвигатели на автотранспорте не смогут полностью вытеснить традиционные двигатели внутреннего сгорания. Согласно прогнозу МЭА, с 2035 по 2040 год мировой автопарк достигнет отметки в 2 млрд машин.-0-