Число голодающих в мире превысило 820 млн - ООН

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число голодающих в мире в 2017 году возросло до 821 млн. Согласно данным, опубликованным в докладе ООН "О продовольственной безопасности и питании в мире в 2018 году", каждый девятый человек на планете недоедает, сообщает американская информационная служба CNN.

Сообщается также, что в 2017 году 50,5 млн детей имели недостаточную массу тела и отклонения в развитии из-за недоедания.

По мнению специалистов, продовольственный кризис в мире усугубляется серьезными климатическими изменениями. Природные катаклизмы, в том числе засухи и наводнения, негативно сказываются на сельском хозяйстве. Изменения климата в тропических и умеренных регионах подрывают производство основных сельскохозяйственных культур, таких как пшеница, рис и кукуруза. Из-за глобального потепления ситуация будет ухудшаться, что в свою очередь отразится на увеличении численности голодающих. Подобная тенденция ставит под угрозу цель ООН по искоренению голода в мире к 2030 году.

Накануне Генсек ООН Антониу Гутерриш в своем выступлении, опубликованном на сайте Организации Объединенных Наций, заявил, что из-за глобального изменения климата современный мир близок к точке невозврата.

"Чем быстрее будет меняться климат, тем труднее нам будет себя прокормить. Стремительное исчезновение флоры и фауны приведет к деградации экосистем. Все больше людей будут вынуждены покидать свои дома, поскольку они больше не смогут прокормиться на своей земле", - заявил Антониу Гутерриш. Он подчеркнул, что в этих условиях переход на разумные методы зеленой экономики является лучшим выходом для человечества.-0-