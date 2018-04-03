Число отравившихся в ресторане Бишкека превысило 230 человек

3 апреля, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. В медучреждения Кыргызстана обратились 232 человека с признаками пищевого отравления после празднования свадьбы в одном из ресторанов Бишкека. Об этом агентству "Кабар" сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

В ведомстве отметили, что в Республиканскую клиническую инфекционную больницу в Бишкеке обратились 198 человек, в региональные больницы поступили еще 34 пациента. Из числа всех обратившихся 131 человек госпитализирован.

Как сообщалось, массовое пищевое отравление произошло после празднования свадьбы 30 марта в столичном ресторане "Ала-Тоо". По данным главного врача Центра госсанэпиднадзора города Бишкек Артура Буюклянова, всего на свадьбе присутствовали 192 человека. Первые пострадавшие начали поступать вечером 31 марта, двое попали в реанимацию.

Центр госсанэпиднадзора 1 апреля провел в ресторане внеплановую проверку с обследованием обслуживающего персонала и отбором проб пищевых продуктов. По предварительным данным, подозрение у специалистов вызвали блюда из курицы и жареной рыбы.

По факту массового отравления посетителей ресторана возбуждено уголовное дело по двум статьям: "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил" и "Производство или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" Уголовного кодекса республики. Работа ресторана временно приостановлена.-0-