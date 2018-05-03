Число погибших из-за грозы в Индии возросло до 109 человек

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате песчаной бури, сопровождавшейся ливнем и грозой в северной части Индии, достигло 109 человек, сообщает ТАСС.
Согласно имеющимся сведениям, сильнее всего от стихии пострадали штаты Уттар-Прадеш, где погибли 64 человека, и Раджастхан, где число жертв превысило 30 человек. В результате бедствия 130 человек получили травмы различной степени тяжести.-0-
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