Число погибших из-за извержения вулкана в Гватемале достигло 156 человек

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших из-за извержения вулкана Фуэго в Гватемале достигло 156 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным властей Гватемалы, 268 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Свыше 2,8 тыс. гватемальцев находятся во временных общежитиях, так как лишились крова.

Извержение Фуэго 3 июня 2018 года стало одним из самых мощных за последние годы. Последствия удара стихии затронули порядка 2 млн человек. Районы, на которые сошли потоки грязи и лавы, объявлены властями непригодными для проживания.

Высота вулкана Фуэго составляет 3,7 км. Он является одним из самых активных вулканов на территории Гватемалы и находится в 40 км к юго-западу от гватемальской столицы.-0-