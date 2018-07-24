24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших из-за лесных пожаров в Греции достигло 74 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил трехдневный траур по погибшим в результате лесных пожаров.

Информации о пострадавших при пожарах в Греции белорусах нет - посольство "Посольство Республики Беларусь отслеживает развитие ситуации с лесными пожарами в Греции, постоянно находясь в контакте с местными властями", - сказали в диппредставительстве.

По данным Пожарной охраны Греции, в 47 районах страны не стихают пожары. Основными считаются три участка вблизи Афин. Крупные лесные пожары также вспыхнули в области Коринфия на полуострове Пелопоннес и близ города Ханья на острове Крит. По всей стране с огнем сражаются многочисленные отряды пожарных на земле, а также пожарная авиация. Больницы переведены на усиленный режим работы.-0-