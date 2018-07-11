Число погибших из-за ливней в Японии достигло 179 человек

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших из-за сильных дождей и оползней в Японии достигло 179 человек, еще 9 человек числятся пропавшими без вести. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, сообщает ТАСС.

Это самое большое число погибших от наводнений в Японии за последние 65 лет.

По словам Ёсихидэ Суга, сейчас в ликвидации последствий наводнений и поисках пропавших участвуют 75 тыс. человек, включая бойцов Сил самообороны, а также 83 вертолета и другая спецтехника.

Крупные японские производители Mazda и Mitsubishi уже пятый день не могут возобновить работу в префектурах Хиросима и Окаяма, которые больше всего пострадали от наводнений и оползней. Заводы были остановлены 7 июля и компании пока не решили, когда производство будет запущено вновь.

Между тем в префектуру Окаяма сегодня прилетел премьер-министр Японии Синдзо Абэ. В течение дня он осмотрит пострадавшие районы с вертолета, а также встретится с представителями местных властей и посетит эвакуационные центры, где сейчас находятся несколько тысяч человек.

Мощные ливни обрушились на Японию в середине прошлой недели из-за воздействия тайфуна "Прапирун". В некоторых районах страны за несколько дней выпало более 1000 мм осадков, что привело к разливу рек и сходу оползней. -0-