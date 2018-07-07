Число погибших из-за ливневых дождей в Японии увеличилось до 35 человек

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японии число погибших из-за ливневых дождей и вызванных ими оползней увеличилось до 35 человек, пропавшими без вести числятся 47 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телевидение NHK.

Спасатели продолжают поисковые операции. В большинстве регионов западной части Японии к настоящему моменту мощные ливни прекратились или ослабли, что существенно облегчает работу спасателей. При этом местные власти предупреждают о сохраняющейся угрозе возникновения оползней.

Император Японии Акихито в связи со сложившейся ситуацией отменил запланированную на ближайшие дни поездку в западную часть страны, чтобы местная полиция могла полностью сосредоточиться на помощи спасателям в ликвидации последствий разгула стихии.

Сильные дожди возникли из-за воздействия тайфуна "Прапирун". В 2018 году он стал седьмым по счету тайфуном, образовавшимся в Тихом океане.-0-