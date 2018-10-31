Число погибших из-за непогоды в Италии возросло до 12

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество погибших из-за экстремальных погодных явлений в Италии возросло до 12, сообщает итальянское информагентство ANSA.

Большинство жертв оказались придавлены упавшими от сильного ветра деревьями. Одна женщина погибла из-за мощного оползня, который заблокировал ее в доме в провинции Тренто, 63-летний кайтсерфер из-за шквального ветра разбился о скалы в провинции Римини.

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Более 100 деревьев повалило ветром в Риме, серьезный урон нанесен местным портам и пришвартованным там лодкам.

Производители оливкового масла в Лигурии подсчитали, что треть урожая будет потеряна из-за ущерба от штормов.

Бурные волны и ветры разрушили роскошные яхты, причаленные на частной пристани недалеко от Генуи. Из 390 яхт половина разрушена, сообщила директор пристани.

Наводнение в Венеции. Фото Ansa/Stringer

Экстремальная погода накрыла территорию Италии 28-30 октября. В некоторых районах сила ветра достигала 100 км/ч. Сильнейшее за последние десятилетия наводнение произошло в Венеции. По сообщению местных властей, в некоторых районах города вода поднялась до отметки 160 см над уровнем моря. Площадь святого Марка, невероятно популярная среди туристов, в результате наводнения превратилась в огромное озеро. Уровень воды, затопившей площадь, превысил 80 см. Сообщается о повреждении водой мозаики в базилике Святого Марка, масштабы урона оценят специалисты из Министерства культурного наследия, культурной деятельности и туризма Италии. Деревянные полы в 300-летнем кафе Florian также получили сильный ущерб из-за наводнения, пишет британская газета The Daily Telegraph.

Сильнейшее наводнение произошло в Венеции Вода поднялась до 160 см над уровнем моря, а это значит, что по меньшей мере 77% территории города оказалось затоплено. Если этот показатель будет официально подтвержден, то наводнение будет считаться самым сильным с декабря 1979 года.

В ликвидации последствий непогоды по всей Италии участвуют более 6 тыс. специалистов аварийно-спасательных служб.

По прогнозам синоптиков, погода в Италии улучшится к концу недели.-0-