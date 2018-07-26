Число погибших от лесных пожаров в Греции достигло 85 человек

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате лесных пожаров в Греции увеличилось до 85 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал.

По имеющимся сведениям, за последние сутки в реанимации скончался 73-летний местный житель, получивший серьезные травмы во время пожара. Также спасатели обнаружили тела двух погибших в поселке Аргира Акти в восточной части столичной области Аттика.

Ранее стало известно, что количество пострадавших приближается к 190.

В настоящее время большая часть пожаров потушена, последние очаги возгорания локализуют.

В Греции с начала июля стояла жаркая погода: столбик термометра поднимался до 38-40 градусов по Цельсию. В понедельник, 23 июля, вокруг Афин возникло сразу несколько крупных очагов лесных пожаров: вблизи города Кинета в 50 км к западу от Афин, в восточной части Аттики и в районе городка Каламос. В последние дни жара сменилась сильными дождями.-0-