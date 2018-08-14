14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших от обрушения моста возле Генуи увеличилось до 35. Такие данные предоставила итальянская служба гражданской защиты, сообщает БЕЛТА со ссылкой на газету La Repubblica.

Жертвами стали 35 человек, в том числе ребенок. Ранее сообщалось о 11 погибших. Ранены 14 человек, пятеро находятся в крайне тяжелом состоянии. На месте ЧП работают пожарные, спасатели и бригады скорой помощи. "Мы боимся, что число жертв и раненых возрастет, потому что работы по разбору завалов обрушившейся части моста все еще продолжаются", - приводит слова главы департамента гражданской защиты при Совете министров Италии Анджело Боррелли издание.

Как сообщалось, трагедия произошла сегодня утром. Мост, по которому проходит скоростная автомагистраль А10, обрушился во время грозы. В момент происшествия на нем находилось 35 легковых машин и три грузовика. По предварительным данным, пролет длиной около 100 м рухнул на находившиеся под ним здания.-0-