Число погибших от отравления грибами в Иране увеличилось до 15

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Согласно обновленным данным, от отравления грибами в Иране погибли 15 человек, 1017 пострадали. Об этом сообщает Fars со ссылкой на представителя аварийной службы Моджтабу Халеди.
Ранее сообщалось о 11 погибших и около 800 пострадавших.
По словам экспертов, случаи отравления грибами в Иране обычно происходят весной и осенью, когда обильные осадки вызывают активный рост ядовитых грибов. Последние могут попасть на прилавки местных рынков, что и приводит к массовым отравлениям.-0-
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