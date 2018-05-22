Число погибших от отравления грибами в Иране увеличилось до 15

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Согласно обновленным данным, от отравления грибами в Иране погибли 15 человек, 1017 пострадали. Об этом сообщает Fars со ссылкой на представителя аварийной службы Моджтабу Халеди.

Ранее сообщалось о 11 погибших и около 800 пострадавших.

В Иране из-за отравления грибами скончались 11 человек, более 800 пострадали Представители Министерства здравоохранения отмечают, что в настоящее время более 200 человек госпитализированы. Трем пострадавшим потребовалась пересадка печени.

По словам экспертов, случаи отравления грибами в Иране обычно происходят весной и осенью, когда обильные осадки вызывают активный рост ядовитых грибов. Последние могут попасть на прилавки местных рынков, что и приводит к массовым отравлениям.-0-