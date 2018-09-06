Число погибших после землетрясения в Японии возросло до 8

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших после землетрясения на японском острове Хоккайдо возросло до 8, без вести пропали 32 человека, сообщает газета The Telegraph.
Ранее сообщалось о двух погибших.
Сильное землетрясение произошло на Хоккайдо в ночь на 6 сентября. Его эпицентр находился в округе Ибури. Магнитуда составила 6,7. Землетрясение вызвало оползни и привело к масштабному отключению электроэнергии. Миллионы домов, а также здание аэропорта Син-Титосэ остались без электричества. На острове Хоккайдо было полностью остановлено движение поездов.
Спасательные службы занимаются ликвидацией последствий землетрясения.-0-
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