Число погибших при извержении вулкана в Гватемале достигло 69 человек

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале достигло 69 человек, сообщают РИА-Новости со ссылкой на национальный институт судебных наук страны.

По информации института, из поступивших 69 тел при помощи отпечатков пальцев и физических характеристик опознаны пока только 17. Больше всего - 60 человек - погибли в департаменте Эскуинтла. Еще девять стали жертвами стихии в департаменте Сакатепекес.

Число раненых в результате удара стихии составляет 46 человек, эвакуированы 3,26 тыс. человек, во временных убежищах размещены 1,68 тыс. Всего стихия затронула 1,7 млн жителей страны.-0-