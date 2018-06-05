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СМИ Беларуси

Число погибших при извержении вулкана в Гватемале достигло 69 человек

В мире 05.06.2018 | 07:30
Фото Reuters
Фото Reuters

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале достигло 69 человек, сообщают РИА-Новости со ссылкой на национальный институт судебных наук страны.

По информации института, из поступивших 69 тел при помощи отпечатков пальцев и физических характеристик опознаны пока только 17. Больше всего - 60 человек - погибли в департаменте Эскуинтла. Еще девять стали жертвами стихии в департаменте Сакатепекес.

Число раненых в результате удара стихии составляет 46 человек, эвакуированы 3,26 тыс. человек, во временных убежищах размещены 1,68 тыс. Всего стихия затронула 1,7 млн жителей страны.-0-

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Стефан Дюжаррик отметил, что Генсек ООН Антониу Гутерриш "глубоко огорчен трагической гибелью людей и значительным ущербом от извержения вулкана Фуэго".

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Теги
Гватемала, извержение вулкана, смерть, травматизм
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