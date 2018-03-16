Число погибших при обрушении пешеходного моста в Майами увеличилось до шести

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших при обрушении пешеходного моста в Майами (американский штат Флорида) возросло до шести, сообщает ТАСС со ссылкой на официальное сообщение правоохранителей Майами в Twitter.

В сообщении полиции подтверждается гибель шести человек. Ранее сообщалось о четырех погибших в результате инцидента.

Согласно обновленной информации, как минимум 10 человек пострадали и были госпитализированы, двое из них - в тяжелом состоянии.

По данным административного главы округа Майами-Дейд Карлоса Гименеса, под бетонными обломками моста оказалось не менее восьми автомобилей.

Пешеходный мост весом 950 т рухнул 15 марта рядом с кампусом Международного университета Флориды. Надземный мост через семиполосное шоссе не был до конца достроен, его возводили преимущественно для студентов университета, которым приходилось перебегать автостраду, чтобы быстро добраться до студгородка. Основную секцию моста установили в минувшие выходные. Открытие было запланировано на начало 2019 года, на его возведение было потрачено $14 млн.-0-

Пешеходный мост обрушился в Майами: есть пострадавшие Мост находился в стадии строительства. Его планировали возвести в непосредственной близости от кампуса Международного университета Флориды. Под рухнувшей конструкции заметны кузова придавленных автомобилей.