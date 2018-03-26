Число погибших при пожаре в Кемерово возросло до 53

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово возросло до 53, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию оперативного штаба.
Отмечается, что в районе кинотеатра спасатели обнаружили тела еще пяти погибших. По словам официального представителя Следственного комитета Российской Федерации Светланы Петренко, на данный момент подтверждена гибель 53 человек.
Ранее сообщалось о 48 погибших.
Спасатели ведут поиски еще 16 человек. Они могут находиться в кинозалах, которые с четвертого этажа просели на третий.
Как рассказал заместитель главы МЧС Владлен Аксенов, обследование здания показало сохранение очагов тления в отдельных помещениях.
Пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Сигнализация не сработала, в результате многие посетители магазина оказались заблокированы внутри помещений. Четыре человека задержаны по уголовному делу о пожаре.-0-
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