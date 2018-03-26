Число погибших при пожаре в Кемерово возросло до 53

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово возросло до 53, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию оперативного штаба.

Отмечается, что в районе кинотеатра спасатели обнаружили тела еще пяти погибших. По словам официального представителя Следственного комитета Российской Федерации Светланы Петренко, на данный момент подтверждена гибель 53 человек.

Ранее сообщалось о 48 погибших.

Число погибших при пожаре в торговом центре в Кемерово возросло до 48 человек "На месте пожара в районе кинозала обнаружены тела еще 11 погибших. Таким образом, подтверждена гибель 48 человек", - проинформировали в оперативном штабе.

Спасатели ведут поиски еще 16 человек. Они могут находиться в кинозалах, которые с четвертого этажа просели на третий.

Как рассказал заместитель главы МЧС Владлен Аксенов, обследование здания показало сохранение очагов тления в отдельных помещениях.

Пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Сигнализация не сработала, в результате многие посетители магазина оказались заблокированы внутри помещений. Четыре человека задержаны по уголовному делу о пожаре.-0-