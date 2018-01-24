Число погибших при теракте в Ливии увеличилось до 41 человека

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество погибших в результате двойного теракта в Ливии возросло до 41 человека, более 80 получили ранения, сообщают информагентства.

В настоящий момент ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Ранее два начиненных взрывчаткой автомобиля взорвались неподалеку от одной из крупнейших мечетей ливийского города Бенгази. Это произошло, когда верующие выходили из храма после вечерней молитвы.

В числе погибших оказался начальник следственно-разыскного отдела при главном командовании Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.-0-