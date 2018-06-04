Число погибших при взрыве около университета в Кабуле увеличилось до 14 человек

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших при взрыве, который прогремел у политехнического университета в столице Афганистана Кабуле, возросло до 14 человек, 17 получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Tolo News.
Ранее сообщалось о трех погибших.
Отмечается, что возле политехнического университета в Кабуле сегодня проходило собрание афганских религиозных деятелей. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в тот момент, когда люди начали выходить из зала после встречи, посвященной проблемам безопасности страны.
На конференции по безопасности с участием более чем 2 тыс. представителей исламского духовенства была принята фетва (религиозное предписание) против терроризма и продолжающейся войны в Афганистане.
Кроме того, сегодня произошел еще один взрыв в Кабуле. Он прогремел в пятом полицейском округе. Информации о погибших или пострадавших в результате этого взрыва на данный момент нет.-0-
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