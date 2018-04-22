22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших при взрыве в Кабуле увеличилось до 57 человек, сообщают информагентства.

По последней информации, более сотни человек ранены.

Взрыв в афганской столице произошел сегодня у центра регистрации избирателей. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Еще один взрыв прогремел у центра регистрации избирателей в городе Пули-Хумри (провинция Баглан). Погибли 7 человек и 10 пострадали. Пока ни одна группировка не взяла ответственность за этот инцидент.

Ранее в Афганистане началась регистрация граждан для участия в совмещенных выборах в парламент и окружные советы. Выборы запланированы на октябрь нынешнего года.-0-