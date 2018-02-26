Число погибших при взрыве в Лестере увеличилось до пяти

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших при взрыве в британском Лестере возросло до пяти, еще пять человек находятся в больнице, сообщают информагентства.

Ранее сообщалось о четырех погибших и шести пострадавших. По данным медиков, один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Мощный взрыв прогремел 25 февраля в небольшом продовольственном магазине Лестера. В результате было полностью разрушено двухэтажное здание, где размещался магазин.

Причина взрыва пока не установлена. Версию теракта полиция не рассматривает.-0-