Число погибших при взрыве в Лестере увеличилось до пяти

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших при взрыве в британском Лестере возросло до пяти, еще пять человек находятся в больнице, сообщают информагентства.
Ранее сообщалось о четырех погибших и шести пострадавших. По данным медиков, один из пострадавших находится в критическом состоянии.
Мощный взрыв прогремел 25 февраля в небольшом продовольственном магазине Лестера. В результате было полностью разрушено двухэтажное здание, где размещался магазин.
Причина взрыва пока не установлена. Версию теракта полиция не рассматривает.-0-
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