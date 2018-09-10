Число погибших при землетрясении в Японии возросло до 44 человек

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате землетрясения магнитудой 6,7, которое произошло в ночь на 6 сентября на японском острове Хоккайдо, возросло до 44 человек, 660 получили ранения, сообщает Reuters.

Ранее сообщалось о 16 погибших.

По данным японского Агентства по пожаротушению и ликвидации последствий стихийных бедствий, землетрясение привело к многочисленным оползням, в результате чего сотни домов разрушены или повреждены. В эвакуационных центрах на данный момент находятся около 2,5 тыс. человек.

В ликвидации последствий землетрясения участвуют около 40 тыс. военнослужащих, полицейских и пожарных. Восстановлена подача электричества практически по всему острову Хоккайдо. Тем не менее власти просят предприятия и жителей острова использовать на 20% меньше энергии, чтобы снизить нагрузку на электросети.-0-