Число погибших в лесных пожарах в Греции превысило 90 человек

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в лесных пожарах в столичном регионе Греции превысило 90 человек, еще 25 числятся пропавшими без вести, сообщает Euronews.

В районе греческого курортного населенного пункта Мати уже почти неделю продолжается спасательная операция. Добровольцы и спасатели ищут пропавших после пожаров людей, поиски ведутся и в воде, и на земле. Ситуация осложняется плохими погодными условиями. Жара в регионе сменилась проливными дождями.

Спасатели шокированы масштабами катастрофы. Сотрудник пожарной охраны Греции Иоанни Коловос говорит, что после этих пожаров в Аттике среди погибших оказалось необычно много детей.

Как сообщает Еkathimerini, премьер-министр Греции Алексис Ципрас взял на себя полную политическую ответственность за лесные пожары. Он также призвал критиков избегать нападок на пожарных, сотрудников в береговой охраны и полицейских, принимавших участие в колоссальной операции по борьбе с пожарами. Премьер отметил, что они спасли сотни жизней. Алексис Ципрас также пообещал, что правительство разработает план по исправлению многолетних строительных нарушений.

В сгоревших поселках нашли ошибки, допущенные при строительстве, доступы к морю в некоторых местах были полностью перекрыты, у людей просто не было шанса спастись от огня.

Ранее заместитель министра по делам защиты граждан Греции Никос Тоскас заявлял, что крупные пожары начались после умышленных поджогов. Он обратил внимание, что многочисленные очаги пожаров появились в очень короткий промежуток времени. Никос Тоскас добавил также, что на склоне горы Пендели была обнаружена "определенная находка", которая поможет в ходе расследования.

С начала июля в Греции стояла чрезвычайно жаркая погода: столбик термометра поднимался до 38-40 градусов по Цельсию. В понедельник, 23 июля, вокруг Афин возникло сразу несколько крупных очагов лесных пожаров: вблизи города Кинета в 50 км к западу от Афин, в восточной части Аттики и в районе городка Каламос. Наиболее серьезный урон нанесен курортному населенному пункту Мати, который был почти полностью уничтожен огнем.

В Греции был объявлен трехдневный траур по погибшим. Греческие власти сообщают, что на данный момент практически все крупные очаги возгорания уже потушены.-0-