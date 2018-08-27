Число погибших в результате пожара в одном из отелей в Харбине возросло до 20 человек

27 августа, Харбин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. Число погибших в результате пожара, произошедшего 25 августа в одном из отелей в Харбине (северо-восток Китая), возросло до 20 человек.

Пожар возник рано утром 25 августа в отеле с термальными источниками Beilong Hot Spring Leisure Hotel. Площадь возгорания составила около 400 кв.м.

После пожара законный представитель отеля был задержан по подозрению в нарушении правил пожарной безопасности. Ведется расследование в отношении еще двух менеджеров отеля.

В настоящее время полностью завершилась поисково-спасательная операция.-0-