Число погибших в результате пожара в одном из отелей в Харбине возросло до 20 человек

27 августа, Харбин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. Число погибших в результате пожара, произошедшего 25 августа в одном из отелей в Харбине (северо-восток Китая), возросло до 20 человек.
Пожар возник рано утром 25 августа в отеле с термальными источниками Beilong Hot Spring Leisure Hotel. Площадь возгорания составила около 400 кв.м.
После пожара законный представитель отеля был задержан по подозрению в нарушении правил пожарной безопасности. Ведется расследование в отношении еще двух менеджеров отеля.
В настоящее время полностью завершилась поисково-спасательная операция.-0-
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