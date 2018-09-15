15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате урагана "Флоренс" в США возросло до пяти человек, сообщила телекомпания ABC.
Первыми жертвами стихии стали мать и ребенок, на их дом упало дерево. Еще одна женщина скончалась от сердечного приступа. Из-за сложных погодных условий к ней не смогли добраться во время медики. От удара током, пытаясь подключить электрогенератор, погиб пожилой мужчина. Пятой жертвой урагана стал 77-летний житель округа Ленуар в Северной Каролине. Мужчину унесло порывом ветра, его тело обнаружили члены семьи.
Шторм уже привел к наводнениям в ряде регионов Южной и Северной Каролины, где объявлена эвакуация жителей прибрежных районов. Кроме того, без электричества остаются около 900 тыс. американцев, большинство из них в штате Северная Каролина. На Восточном побережье США отменены более тысячи авиарейсов.
Сейчас ураган находится в 35 км к западу от курортного города Миртл-Бич в Южной Каролине и движется на северо-запад. Скорость ветра достигает 26 м/c.-0-
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