Число погибших в результате взрыва в Кабуле увеличилось до 63

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 63 человека погибли и более 150 получили ранения в результате взрыва в центре Кабула, сообщают информагентства.
Вероятнее всего, число жертв будет расти, поскольку в близлежащие больницы продолжают поступать раненые.
Взрыв произошел вблизи правительственного квартала и возле зданий иностранных посольств. Он был такой силы, что в радиусе нескольких сотен метров в зданиях выбило стекла, некоторые строения обрушились. Взрыв совершил террорист-смертник, он подорвал загруженную взрывчаткой машину скорой помощи. Как позже стало известно, он миновал первый контрольно-пропускной пункт, сообщив, что везет пациента в больницу. На втором КПП сотрудники служб безопасности его остановили, тогда смертник и привел в действие взрывное устройство.
Ответственность за произошедшее взяло радикальное движение "Талибан". Полиция арестовала четырех человек, связанных с терактом.-0-
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